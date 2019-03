Boll und Solja bei Tischtennis-DM in Favoritenrollen

Wetzlar (SID) - Rekordsieger Timo Boll (Düsseldorf) geht bei seinem Abschied von deutschen Tischtennis-Meisterschaften am Wochenende in Wetzlar als großer Favorit an die Platte. Im Damen-Turnier darf sich die Mixed-WM-Dritte Petrissa Solja (Langstadt) die besten Chancen auf den Titel ausrechnen.

Boll und Borussia Düsseldorf gewinnen Champions League © SID

Europameister und Vorjahressieger Boll peilt bei seiner 22. Teilnahme seinen 13. Titelgewinn an. Nach der Absage von Europe-Top-16-Gewinner Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) aus Termingründen ist Nationalspieler Patrick Franziska (Saarbrücken) als Nummer 16 der Weltrangliste Bolls härtester Widersacher. Hoffnungen auf eine Überraschung machen sich auch Ricardo Walther (Grünwettersbach), Benedikt Duda (Bergneustadt) und Mixed-Europameister Ruwen Filus (Fulda).

Solja hat ihren zweiten DM-Erfolg nach 2015 im Visier. Neben der 24 Jahre alten Europe-Top-16-Gewinnerin gelten in Abwesenheit der krankheitsbedingt fehlenden Titelverteidigerin Han Ying (Düsseldorf/Tarnobrzeg) die Doppel-Europameisterinnen Nina Mittelham (Berlin) und Kristin Lang sowie Sabine Winter (beide Kolbermoor) als Titelkandidatinnen.