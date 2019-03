Bolls DM-Abschied: "Wird am Ende sicher schmerzen"

Wetzlar (SID) - Rekordsieger Timo Boll (Düsseldorf) erwartet bei seiner letzten Teilnahme an einer Tischtennis-DM in Wetzlar emotionale Abschiedsmomente. "Ich habe immer gerne die DM gespielt, wenn es irgendwie ging. Bis jetzt hatte ich zwar noch keine Gefühlsausbrüche, aber am Ende wird es sicher schmerzen", sagte der Weltranglistenfünfte auf einer Pressekonferenz nach seinem Einzug ins DM-Achtelfinale.

Timo Boll bei seinem letzten Auftritt bei den DM © SID

Eine nochmalige Rückkehr zum wichtigsten deutschen Turnier in späteren Jahren mit weniger internationalen Verpflichtungen schloss der Europameister aus. "Ich denke schon, dass mein Entschluss endgültig ist", sagte der 37-Jährige.

Der rund 120 km von Wetzlar entfernt aufgewachsene Odenwälder bestätigte erneut, seine ursprünglichen Planungen für einen DM-Abschied schon im Vorjahr nach seinem zwölften Titelgewinn in Berlin wegen der Austragung der diesjährigen DM in der mittelhessischen Goethestadt revidiert zu haben: "Ich glaube, dass es in der Heimat ein schöneres Ende ist."

Sein letztes DM-Turnier geht Boll allerdings so ehrgeizig wie immer an. "Wenn ich irgendwo spiele, will ich auch gewinnen", unterstrich der frühere Weltranglistenerste seine Ambitionen auf Titel Nummer 13.