Bolls Grand-Finals-Teilnahme gesichert

Düsseldorf (SID) - Tischtennis-Europameister Timo Boll kann bei den Grand Finals in der kommenden Woche (13. bis 16. Dezember) im südkoreanischen Incheon nach weitgehend überwundenen Rückenproblemen aufschlagen. "Etwas spüre ich noch. Aber ich bin im Aufwärtstrend und wettbewerbsfähig", sagte der Weltranglistendritte auf einer Pressekonferenz seines Klubs Borussia Düsseldorf.

Timo Boll tritt bei den Grand Finals in Incheon an © SID

Boll hatte in der zweiten November-Hälfte eine Zwangspause einlegen müssen. Allerdings haben seine Beschwerden komplexere Ursachen als die ursprünglich diagnostizierte Entzündung des Ischias-Nervs. "Es ist der Ischias, die Hüfte, der Beuger. Es wandert und drückt mal von vorne oder auch mal von der Seite", berichtete der 37 Jahre alte Weltranglistendritte und fügte schmunzelnd hinzu: "Der Arzt sagt aber, so lange es wandert, ist es okay."

Boll wird vor der Abreise zu dem mit einer Million Dollar dotierten Jahresendturnier der World Tour in Asien am Wochenende voraussichtlich noch mindestens einen Belastungstest unter Wettkampfbedingungen absolvieren. In Düsseldorfs letztem Champions-League-Gruppenspiel gegen den französischen Vertreter AS Pointoise Cergy (Freitag) soll der Weltcup-Zweite in jedem Fall antreten, während sein Einsatz im Bundesliga-Match beim ASV Grünwettersbach (Sonntag) noch nicht feststeht.