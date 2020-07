Bonga und Wagner verlieren Generalprobe vor NBA-Restart

Köln (SID) - Die Basketball-Nationalspieler Isaac Bonga und Moritz Wagner haben mit den Washington Wizards auch die Generalprobe vor dem NBA-Restart verloren. Im dritten Testspiel unterlagen die Hauptstädter mit 116:123 gegen den Titelkandidaten Los Angeles Lakers, bei dem unter anderem die Superstars LeBron James und Anthony Davis geschont wurden.

Bonga (l.) und Wagner (r.) kassieren Test-Niederlage © SID

Bonga stand in der Startformation und steuerte unter anderem neun Punkte bei, auch Wagner überzeugte mit elf Zählern. "Wir müssen das Team sein, das mit 100-prozentigem Einsatz aufs Feld kommt", sagte Wagner, fügte aber an: "Wir sind ein junges Team, diese Erfahrungen sind extrem wertvoll für uns."

Zum Restart treffen die Wizards am Freitag (22.00 Uhr) auf die Phoenix Suns. Die Saison wird ab Donnerstag (Ortszeit) in Disney World in Orlando/Florida unter Quarantäne-Bedingungen mit 22 Teams fortgesetzt.