Bora verpflichtet Kelderman als Buchmann-Helfer

La Rochelle (SID) - Das Rad-Team Bora-hansgrohe hat den Niederländer Wilco Kelderman verpflichtet und damit einen starken Helfer für Top-Rundfahrer Emanuel Buchmann unter Vertrag genommen. Wie Bora am Ruhetag der Tour de France bekannt gab, wechselt der Vuelta-Vierte von 2017 zur kommenden Saison in die deutsche Spitzen-Mannschaft und erhält einen Zwei-Jahres-Vertrag.

Wilco Kelderman unterschreibt bei Bora-hansgrohe © SID

"Wilco ist ein Fahrer mit enormem Potential. Unsere Aufgabe in den kommenden Jahren wird sein, diese Leistungsfähigkeit regelmäßig auf die Straße zu bringen", sagte Teamchef Ralph Denk: "Er ist in einem perfekten Alter für Rundfahrer und wird in jedem Fall eine echte Verstärkung sein."

Der 29 Jahre alte Kelderman gehört in diesem Jahr nicht zum Tour-Aufgebot des Sunweb-Teams, für das er seit 2016 fährt.

Neben Kelderman verpflichtete Bora auch den deutschen Mountainbike-Nationalfahrer Ben Zwiehoff (26). "Auf der Straße, besonders in den Bergen, sehen wir da bei ihm enorme Möglichkeiten", sagte Denk.