Bordeaux trennt sich von Teamchef Gomes

Bordeaux (SID) - Der französische Fußball-Erstligist Girondins Bordeaux und Teamchef Ricardo Gomes gehen getrennte Wege. Die "einvernehmliche Trennung" gab der Klub am Dienstagabend auf seiner Homepage bekannt. "Wir bedanken uns für sein Engagement für den Klub und für seine Professionalität", hieß es in einer Erklärung des sechsmaligen Meisters nach nur einem Sieg in den vergangenen sechs Spielen und dem Absturz auf Rang 13.

Teamchef Ricardo Gomes verlässt Girondins Bordeaux © SID

Der Brasilianer hatte den Posten im September des vergangenen Jahres übernommen. Gomes fungierte als Teamchef, weil ihm die notwendige Trainerlizenz fehlte. Der Franzose Eric Bedouet, der angesichts der fehlenden Lizenz von Gomes offiziell Trainer war, wird nun zumindest vorübergehend die Verantwortung übernehmen.