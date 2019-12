Bormio: Paris siegt erneut - Dreßen verzichtet

Bormio (SID) - Dominik Paris aus Südtirol hat am Samstag auch die zweite Weltcup-Abfahrt in Bormio/Italien gewonnen. Während Thomas Dreßen angesichts der eisigen und ruppigen Piste "Stelvio" auf einen Start verzichtete, um sein lädiertes rechtes Knie zu schonen, lag Paris nur 0,08 Sekunden vor dem überraschend starken Schweizer Urs Kryenbühl. Dritter wurde dessen Teamkollege Beat Feuz (+0,26 Sekunden).

Dominik Paris gewann die Weltcup-Abfahrt in Bormio © SID

Für Paris war es der fünfte Abfahrtssieg in Bormio und der insgesamt sechste in einem Weltcup-Rennen auf der Stelvio. Er übernahm zudem die Führung im Gesamtweltcup. Bester Deutscher war nach dem Verzicht von Dreßen der vom Wind beeinträchtigte Josef Ferstl auf Rang 21 (+2,50). Andreas Sander, Dominik Schwaiger und Romed Baumann belegten die Plätze 26, 27 und 30. Am Sonntag findet in Bormio noch eine Kombination statt.