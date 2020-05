Borowka warnt vor Corona-Folgen: "Profisportler verfallen in verstärkten Alkoholkonsum"

Köln (SID) - Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Uli Borowka (57) warnt angesichts der Coronakrise vor einem erhöhten Alkoholkonsum unter Profisportlern. "Einige Dutzend Profisportler verfallen in Zeiten der Isolation und Unsicherheit in verstärkten Alkoholkonsum", sagte der heutige Suchtberater, der selbst Alkoholiker war und seit der Jahrtausendwende abstinent lebt, dem Sportbuzzer.

Uli Borowka warnt vor Corona-Folgen © SID

"Beim Alkohol haben wir ja eh schon eine Rückfallquote von 80 Prozent. Meine Erfahrungswerte sagen mir, dass sich das Ganze jetzt noch mal um 60 Prozent erhöht hat", sagte Borowka über seine Arbeit in der Suchtprävention und ergänzte: "Ich weiß von vielen, die, wenn überhaupt, einmal pro Woche ein Glas Wein zum Abendessen getrunken haben – die trinken jetzt jeden Abend Wein. Aus Langeweile, aus Frust, aus Angst."

Borowka selbst war 16 Jahre lang alkohol- und 14 Jahre lang medikamentenabhängig. Er prophezeit: "In den nächsten Jahren erwarten wir eine Welle von suchtkranken, psychisch kranken Menschen. Es sind verdammt viele – viel zu viele – in kurzer Zeit in die Sucht abgerutscht."