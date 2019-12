Borussen-Coach Rose schiebt Thema Meisterschaft beiseite

Mönchengladbach (SID) - Trotz des jüngsten 2:1-Triumphes gegen Fußball-Rekordtitelträger Bayern München schiebt Gladbachs Trainer Marco Rose das Thema Meisterschaft beiseite. "Ich nehme diese Diskussion ernst, wenn man mir nach drei Niederlagen in Folge immer noch ernsthaft die Frage stellt: 'Wie sieht's mit der Meisterschaft aus?'", sagte der 43-Jährige bei Sky90.

Rose will sich auf die nächsten Spiele konzentrieren © SID

Und wie sieht die weitere Marschroute aus? Rose: "Wir versuchen sachlich, alles aufzuarbeiten. Wir sind ambitioniert und dann ist unser Ziel, das Maximale aus der Saison rauszuholen." Durch den Erfolg im Borussia-Park gegen den FC Bayern ist der Vorsprung auf die Münchner auf sieben Punkte angewachsen.

Rose gibt zu, dass seine Spieler "auf einem richtig guten Weg sind". Allerdings sieht er nach wie vor Steigerungspotenzial bei den Fohlen. "Wir haben in der ersten Halbzeit gegen Bayern München gesehen, dass wir auch gegen so einen Gegner von der ersten Minute an da sein müssen", äußerte der gebürtige Leipziger: "Wir müssen von Anfang an im Spiel sein und so einem Gegner direkt Paroli bieten." Die Bayern vergaben allerdings in den ersten 45 Minuten zahlreiche hochkarätige Chancen.