Borussia Mönchengladbach stellt eSport-Team vor

Mönchengladbach (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat vor dem Start der neuen VBL Club Championship sein eSport-Team vorgestellt. Der Xbox-Profi Michael "X Phenomeno X" Gherman (24) sowie die PlayStation-Spieler Georgios "Georgios7" Papatolis (18), Yannick "Jeff95" Reiners (23) und der Schweizer Stefan "Topik" Beer (19) werden für die Fohlen in der Fußball-Simulation FIFA 19 in nationalen und internationalen Wettkämpfen antreten.

(v.l.): S. Beer, M. Gherman, Y. Reiners, G. Papatolis © SID

Am kommenden Mittwoch startet die Premierensaison der VBL Club Championship, einer von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) organisierte nationale Klub-Meisterschaft in FIFA 19. An ihr nehmen 22 eSport-Teams aus der Bundesliga und 2. Bundesliga teil. Gladbach trifft zum Auftakt am Mittwoch auf den VfL Bochum. Einen Tag später steigt das erste "Featured match", eine offline im TV-Studio ausgetragene Partie. Hier trifft Liga-Favorit Werder Bremen auf RB Leipzig. Ab 20.15 Uhr überträgt Pro7 MAXX live.