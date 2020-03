Bosnischer Verband bittet um Verschiebung der EM-Play-offs

Köln (SID) - Der bosnische Verband hat die Europäische Fußball-Union (UEFA) im Zuge der Corona-Krise am Donnerstag um die Verschiebung seines Play-off-Halbfinals für die EM gebeten. Bosnien um Kapitän Edin Dzeko, der beim italienischen Erstligisten AS Rom unter Vertrag steht, sollte am 26. März in Zenica gegen Nordirland antreten.

Auch Bosnien will nicht mehr spielen © SID

Das Land hat ein Einreiseverbot für Menschen aus mehreren Ländern verhängt, darunter Italien und Deutschland. Alle bosnischen Staatsbürger, die dennoch aus diesen Ländern einreisen wollen, müssen 14 Tage in Quarantäne. "Dies bedeutet, dass die meisten unserer Spieler kein Play-off-Spiel spielen können", schreibt der Verband.

In den Play-offs kämpfen insgesamt 16 Mannschaften in vier Pools mit je vier Teams um die noch vier verbliebenen Tickets für die paneuropäische EURO. Die Halbfinalspiele sind für 26. März angesetzt, die Finals sollen fünf Tage später stattfinden.