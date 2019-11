Boss Elkann "verärgert" über Ferrari-Crash

Köln (SID) - John Elkann, Präsident von Ferraris Mutterkonzern Fiat-Chrysler, hat Sebastian Vettel und Charles Leclerc nach dem Formel-1-Crash beim Großen Preis von Brasilien am Sonntag gerügt. "Ich bin über den Vorfall sehr verärgert. Auch wenn jeder von ihnen sehr gut ist, sollten die Fahrer nie vergessen, dass sie Ferrari-Piloten sind. Das einzige, was zählt, ist Teamgeist, denn Ferrari muss gewinnen", sagte Elkann am Donnerstag in Turin.

John Elkann rügt Sebastian Vettel und Charles Leclerc © SID

Der Unternehmer betonte, dass die Saison für Ferrari wegen der Anzahl der geholten Pole Positions "außerordentlich" gewesen sei. "Leider hat sich dies nicht in Siegen konkretisiert", fügte der 43-Jährige jedoch an.