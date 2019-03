Boston wieder mit Theis: Sieg gegen Atlanta

Boston (SID) - Mit dem wiedergenesenen Daniel Theis im Kader hat NBA-Rekordmeister Boston Celtics sein Heimspiel gegen die Atlanta Hawks mit 129:120 gewonnen und seinen fünften Tabellenplatz in der Eastern Conference gefestigt. Nationalspieler Theis, der am Donnerstag beim Sieg gegen die Sacramento Kings wegen einer Erkrankung gefehlt hatte, kam in knapp neun Minuten Spielzeit auf drei Punkte und einen Rebound.

Daniel Theis festigte mit den Celtics den fünften Platz © SID

Erfolgreichster Werfer der Partie war Bostons Point Guard Kyrie Irving, dem mit 30 Punkten und elf Rebounds ein Double-Double gelang. Für die Hawks steuerte Point Guard Trae Young 26 Punkte und vier Rebounds bei.