Bosz erwägt Einsatz von Neuzugang Palacios

Leverkusen (SID) - Trainer Peter Bosz von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen erwägt im DFB-Pokal am Mittwoch gegen den Zweitligisten VfB Stuttgart (18.30 Uhr/Sky), dem neuverpflichteten Argentinier Exequiel Palacios zu dessen Premiere zu verhelfen. "Ich sehe ihn als vollwertige Kraft, er hat von Anfang an einen sehr guten Eindruck gemacht, auch wenn er die Sprache nicht spricht", sagte der niederländische Coach am Dienstag auf der Spieltags-Pressekonferenz.

Peter Bosz erwartet schweres Spiel gegen Stuttgart © SID

Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler konnte aufgrund einer Rotsperre für seinen Ex-Klub River Plate aus Buenos Aires in diesem Jahr in einem Pflichtspiel noch nicht eingesetzt werden. Der Gaucho hatte 17 Millionen Euro Ablöse gekostet und einen Vertrag bis 2025 beim Werksklub erhalten.

Bosz hat "viel Respekt" vor dem Zweitligisten. "Wir müssen sehr hart arbeiten für ein gutes Ergebnis", meinte der Bayer-Trainer, der immer noch mit der Chancenverwertung und der schwachen Defensivleistung beim 1:2 in Sinsheim am vergangenen Samstag gegen die TSG Hoffenheim hadert: "Die Mannschaft muss davon lernen und diese Fehler vermeiden." Gleichzeitig habe sein Team "große Teile vom Spiel sehr gut gespielt", so Bosz.