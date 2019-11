Bottas Schnellster in Abu Dhabi - Vettel auf Rang vier

Abu Dhabi (SID) - Der Kurztrip zum Saisonfinale hat für Sebastian Vettel am Freitag einige Enttäuschungen gebracht. Nur zwei Tage nach der Geburt seines dritten Kindes saß der viermalige Weltmeister zwar rechtzeitig zum freien Training von Abu Dhabi in seinem Ferrari - als Tagesvierter fuhr er der Spitze mit knapp einer halben Sekunde Rückstand aber nur hinterher. Gegen Ende der ersten Session setzte Vettel seinen Boliden nach einem Dreher zudem mit Schwung in die Streckenbegrenzung.

Vettels Sohn war am Mittwoch zur Welt gekommen, der 32-Jährige ließ daraufhin die Medienrunden am Donnerstag spontan aus und reiste später nach Abu Dhabi. Schnellster zum Auftakt war der neue Vizeweltmeister Valtteri Bottas im Mercedes.

Der Finne drehte im Vorfeld des Rennens am Sonntag (14.10 Uhr MEZ/RTL und Sky) in 1:36,256 Minuten die beste Runde des Tages und verwies Weltmeister Lewis Hamilton (England) im zweiten Silberpfeil mit gut drei Zehnteln Vorsprung auf Rang zwei. Vettels Stallrivale Charles Leclerc (Monaco) wurde knapp dahinter Dritter.

Allerdings steht bereits fest, dass Bottas das Rennen aus einer der hinteren Startreihen in Angriff nehmen muss. Wegen des Austausches einiger Antriebskomponenten erhält der Finne eine Gridstrafe und wird ans Ende des Feldes versetzt.

Renault-Pilot Nico Hülkenberg (+1,8 Sekunden) begann sein vorerst letztes Formel-1-Wochenende lediglich mit dem 15. Platz. Der Emmericher verliert seinen Platz im Werksteam nach der Saison an den Franzosen Esteban Ocon.

Die Titel in Fahrer- und Team-WM sind schon vor dem Saisonfinale an Mercedes vergeben. Red-Bull-Pilot Max Verstappen, am Freitag Fünfter, hat beste Chancen auf WM-Rang drei. Nur Leclerc kann ihn noch abfangen, Vettel indes kann den Monegassen theoretisch noch von Gesamtrang vier verdrängen.