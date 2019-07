Bottas sichert sich die Pole in Silverstone - Vettel Sechster

Silverstone (SID) - Valtteri Bottas (Finnland) hat sich die Pole Position für den Großen Preis von Großbritannien (Sonntag, 15.10 Uhr MESZ/RTL und Sky) gesichert. Für den Mercedes-Piloten war es die vierte Pole der Saison und die zehnte seiner Karriere. Neben ihm in der ersten Reihe steht sein Teamkollege, Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien).

Silverstone: Bottas holt Pole vor Hamilton © SID

Die zweite Reihe bilden Ferrari-Jungstar Charles Leclerc (Monaco) und Österreich-Sieger Max Verstappen (Niederlande) im Red Bull. Sebastian Vettel (Heppenheim) im zweiten Ferrari landete noch hinter dem Franzosen Pierre Gasly im Red Bull auf Platz sechs, Nico Hülkenberg (Emmerich/Renault) ist Zehnter.

"Alles in allem hat ein bisschen der Speed gefehlt. Ich habe mich nicht so wohlgefühlt im Auto, dass der Speed von alleine kam", sagte Vettel: "Auf eine Runde geht es im Moment nicht so richtig. Ich war die ganze Zeit gleichschnell - und alle anderen wurden immer schneller."

Hamilton räumte seine Niederlage unumwunden ein. "Ich war heute nicht gut genug", sagte der Lokalmatador und freute sich trotzdem auf sein Heimspiel: "Das ist das beste Rennen des Jahres." Leclerc bezeichnete Platz drei als "das Maximum" für Ferrari.