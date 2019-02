Bottas will angreifen - Bestzeit durch Hülkenberg

Barcelona (SID) - Imagewandel bei Valtteri Bottas, erste Zeitenjagd von Lewis Hamilton, Wochenbestzeit von Nico Hülkenberg im Renault und ein erstaunlich cooler Ferrari-Jungstar Charles Leclerc - die Formel 1 hatte auch zum Auftakt ihres vierten und vorerst letzten Testtages in Barcelona einiges zu bieten. Für viel Aufsehen sorgte vor allem Bottas, der künftig nicht mehr als Wingman von Weltmeister Hamilton unterwegs sein, sondern eigene Ziele verfolgen will.

Letzter Testtag der Formel 1 in Barcelona © SID

Davon unbeeindruckt ging Hamilton am Donnerstag erstmals auf Zeitenjagd, nachdem bei Mercedes in den Tagen zuvor die Standfestigkeit des Autos im Blickpunkt gestanden hatte. In 1:17,977 Minuten war der Brite auf einer weichen Reifenmischung (C4) eine Zehntel schneller als Leclerc (1:18,046/C3) und belegte in der Tageswertung den fünften Platz.

Die schnellste Zeit des Donnerstags und damit der ersten Testwoche drehte Renault-Pilot Nico Hülkenberg. Der Emmericher absolvierte die Strecke in 1:17,393 Minuten und verdrängte damit den lange führenden Thailänder Alexander Albon (Toro Rosso) noch von der Spitze. Die schnellsten vier Fahrer waren allesamt auf der weichsten Reifenmischung C5 unterwegs. Kurz nach seiner Bestzeit rollte Hülkenberg mit einem technischen Problem aus und sorgte für eine kurze Unterbrechung des Testbetriebs.

Wenig Freunde machte sich Rückkehrer Robert Kubica im Williams. Der Pole, der neun Jahre nach seinem schweren Rallye-Unfall sein Comeback in der Formel 1 gibt, stand oft im Weg und provozierte beinahe einen Crash mit Hamilton. Kubicas Zeit von 1:21,542 war nicht besonders aussagekräftig, Williams beschränkte sich nach dem verspäteten Einstieg in die Testwoche auf Aerodynamik-Messungen. Einen kleinen Ausritt leistete sich Leclerc, der den Ferrari durchs Kiesbett jagte und umgehend an die Box zurückkehrte.

Der 21-jährige Leclerc ließ die erste von zwei Testwochen erstaunlich cool Revue passieren. "Sebastian und ich sind viele Runden ohne Probleme gefahren, von daher können wir alle sehr zufrieden sein", sagte Leclerc, schränkte aber sofort ein: "Niemand hat hier seine Karten auf den Tisch gelegt, auch wir nicht, deshalb sind die Zeiten nicht besonders aussagekräftig."

Derweil gibt sich Valtteri Bottas alle Mühe, seine neue Einstellung auch optisch zu Schau zu tragen, in der Winterpause hat sich der Finne einen Bart stehen lassen. "Ich habe mich im Winter nicht rasiert, ich fand den Bart gut, und er passt auch zu dem, wie es in mir aussieht und was ich vermitteln will", sagte er im Gespräch mit Auto Bild Motorsport.

Ende letzten Jahres sei er "enttäuscht und verärgert" gewesen, besonders über den Verlauf der zweiten Saisonhälfte. Deshalb habe er sich geschworen: "So etwas darf nie mehr passieren. Um meine Ziele zu erreichen, bin ich dieses Jahr bereit zu tun, was nötig ist. Wenn ich dafür an einigen Stellen härter agieren muss, gehört das dazu."

Sein Teamkollege Hamilton muss sich offenbar darauf einstellen, dass ihn Bottas im Zweifel nicht mehr vorbeilässt, wie er es noch 2018 in Sotschi getan hat. "In dieser Situation, wenn ich da noch einmal wäre, würde ich anders handeln", versicherte der Finne. Zwar wolle er weiterhin ein guter Teamplayer sein, aber "ich habe nur eine Karriere im Leben, und wenn ich immer unterstütze, anstatt selbst zu attackieren, erreiche ich meine Ziele nie".