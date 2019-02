Bottas will angreifen: "War vielleicht manchmal zu nett"

Barcelona (SID) - Keine Geschenke mehr an Weltmeister Lewis Hamilton, stattdessen konsequent die eigenen Ziele verfolgen: Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas will in der Formel-1-Saison 2019 beweisen, was wirklich in ihm steckt. Vielleicht sei er in der Vergangenheit manchmal zu nett gewesen, sagte Bottas im Gespräch mit Auto Bild Motorsport im Rahmen der Testfahrten in Barcelona: "Du musst auch an dich selbst denken."

Mit Optimismus in die neue Saison: Valtteri Bottas © SID

Seine neue Einstellung trägt der 29-jährige Finne auch optisch zu Schau, in der Winterpause hat sich Bottas einen Bart stehen lassen. "Ich habe mich im Winter nicht rasiert, ich fand den Bart gut, und er passt auch zu dem, wie es in mir aussieht und was ich vermitteln will", sagte er.

Ende letzten Jahres sei er "enttäuscht und verärgert" gewesen, besonders über den Verlauf der zweiten Saisonhälfte. Deshalb habe er sich geschworen: "So etwas darf nie mehr passieren. Um meine Ziele zu erreichen, bin ich dieses Jahr bereit zu tun, was nötig ist. Wenn ich dafür an einigen Stellen härter agieren muss, gehört das dazu."

Sein Teamkollege Lewis Hamilton muss sich offenbar darauf einstellen, dass ihn Bottas im Zweifel nicht mehr vorbeilässt, wie er es noch 2018 in Sotschi getan hat. "In dieser Situation, wenn ich da noch einmal wäre, würde ich anders handeln", versicherte der Finne. Zwar wolle er weiterhin ein guter Teamplayer sein, aber "ich habe nur eine Karriere im Leben, und wenn ich immer unterstütze, anstatt selbst zu attackieren, erreiche ich meine Ziele nie".