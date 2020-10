Box-Comeback der ARD: 2,5 Millionen Zuschauer sehen Krasniqi-Sieg

Magdeburg (SID) - Der erste Boxkampf in der ARD seit fast sechs Jahren hat für eine gute Einschaltquote gesorgt. Im Schnitt sahen 2,5 Millionen Menschen den überraschenden WM-Sieg von Herausforderer Robin Krasniqi im Halbschwergewicht gegen Titelverteidiger Dominic Bösel nach K.o. in der dritten Runde. Das entspricht einem Marktanteil von 16,3 Prozent. Die Box-Gala in Magdeburg profitierte dabei sicher auch von der ARD-Übertragung des Fußball-Länderspiels Deutschland gegen die Ukraine (7,53 Millionen) unmittelbar zuvor.