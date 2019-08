Box-DM in Berlin: Paul Wall triumphiert erneut im Weltergewicht

Berlin (SID) - Lokalmatador Paul Wall hat bei den deutschen Boxmeisterschaften in Berlin seinen Titel im Weltergewicht (bis 69 kg) erfolgreich verteidigt. Wall siegte in der Neuauflage des letztjährigen Finals gegen den Gifhorner Nick Bier ohne große Probleme nach Punkten mit 5:0 und empfahl sich für eine Teilnahme an der WM im September in Jekaterinburg (Russland).

Paul Wall holt erneut den Titel im Weltergewicht © SID

Vor den Augen des früheren Profiweltmeisters und Olympiasiegers Henry Maske krönte sich der Kölner Christian Goman im Fliegengewicht zum neuen deutschen Meister. Goman besiegt in der Klasse bis 52 kg Zebair Hamidi ebenfalls mit 5:0 nach Punkten. Im Leichtgewicht (bis 60 kg) verteidigte Hamsat Schadalow seinen Titel aus dem Vorjahr kampflos, da sein Gegner Magomed Atajew zum Finale nicht antrat.