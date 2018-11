Box-WM: Ornella Wahner kämpft um Gold

Neu Delhi (SID) - Ornella Wahner (Halle/Saale) kämpft bei der Amateurbox-WM in Neu Delhi/Indien nach ihrem historischen Finaleinzug um Gold. Die frühere Junioren-Weltmeisterin gewann am Freitag ihren Halbfinalkampf in der Klasse bis 57 kg gegen die ehemalige Profiboxerin Jemyma Betrian (Niederlande) einstimmig nach Punkten mit 5:0 und sorgte damit für den bislang größten Erfolg für das deutsche Amateurboxen der Frauen.

Ornella Wahner (r.) steht im Finale der Amateurbox-WM © SID

"Das war eine wahnsinnige Energieleistung von Ornella, es war schon ihr vierter Kampf in kurzer Zeit. Sie hat ein großes Siegerherz gezeigt", sagte Bundestrainer Michael Timm.

Im Finale bekommt es die 25-Jährige am Samstagnachmittag mit der Inderin Sonia zu tun, die in der Vorschlussrunde Jo Son Hwa aus Nordkorea ausschaltete. "Ornella hat dann sicherlich auch das Publikum gegen sich. Aber sie möchte unbedingt Weltmeisterin werden und wird alles geben", sagte Timm.

Am Donnerstag hatte Weltergewichtlerin Nadine Apetz vom SC Colonia 06 ihr Halbfinale in der Klasse bis 69 kg gegen die Chinesin Gu Hong nach Punkten (1:4) verloren und Bronze geholt.

In der Geschichte der Frauen-WM seit 2001 hatte der Deutsche Boxsport-Verband (DBV) zuvor erst einmal Edelmetall gewonnen, durch Apetz mit Bronze bei den Titelkämpfen 2016 in Astana/Kasachstan. Profis sind seit 2016 bei der WM startberechtigt, sofern sie nicht mehr als 15 Profikämpfe absolviert haben.