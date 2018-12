Box-Weltmeister Stevenson nach K.o. in kritischem Zustand

Quebec (SID) - Der entthronte kanadische Profibox-Weltmeister Adonis Stevenson befindet sich nach dem K.o. im Titelkampf am Samstagabend in Quebec gegen den Ukrainer Alexander Gwosdyk in kritischem Zustand. Sein Promoter Yvon Michel erklärte, sein Schützling befinde sich auf der Intensivstation.

Adonis Stevenson ist derzeit in einer Intensivstation © SID

Stevenson hatte seinen WBC-Titel im Halbschwergewicht durch Knockout in der elften Runde verloren. Der 41-Jährige war nach einem Schlaghagel des Ukrainers zu Boden gegangen. Er wurde auf einer Trage aus der Halle gebracht und in ein Krankenhaus transportiert.

Stevenson war seit 2013 Champion des World Boxing Council und hatte seinen Titel neunmal erfolgreich verteidigt. Von seinen 32 Profikämpfen gewann er 29, 24 davon vorzeitig. Daneben stehen nunmehr zwei Niederlagen sowie ein Remis.