Boxen: AIBA reformiert Dopingprogramm

Lausanne (SID) - Der skandalumwitterte Box-Weltverband AIBA hat einen nächsten Reformschritt gemacht. Wie die AIBA am Montag mitteilte, werde der Verband sein Anti-Doping-System zukünftig durch die International Testing Agency (ITA) durchführen lassen. Zudem teilte die AIBA mit, dass sie von der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA die Bestätigung erhalten habe, dass der Verband in Einklang mit dem WADA-Code stehe.

WADA bestätigte den Einklang von AIBA und WADA-Code © SID

Zuletzt hatte es eine ganze Reihe von Skandalen im Weltverband gegeben, sogar die Zukunft im olympischen Programm steht offenbar auf dem Spiel. Der langjährige AIBA-Präsident Wu Ching-Kuo hatte den Verband ruiniert. Der Taiwanese häufte in den letzten Jahren 25 Millionen Euro Schulden an und musste im November gehen. Auch sollen unter seiner Leitung bei den vergangenen Olympischen Spielen in Rio de Janeiro korrupte Ring- und Kampfrichter im Einsatz gewesen sein.

Unter dem neuen Interimspräsidenten Gafur Rahimow sind einige Reformen eingeleitet worden und es wurden Schulden abgebaut. Allerdings ist Rahimow selbst umstritten. Laut den USA soll er einer der führenden Kriminellen Usbekistans sein.