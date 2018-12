Boxen: Alvarez gewinnt dritten WM-Titel

New York (SID) - Der mexikanische Box-Star Saul "Canelo" Alvarez hat im Madison Square Garden in New York seinen dritten WM-Gürtel gewonnen. Der 28-Jährige sicherte sich den WBA-Titel im Supermittelgewicht überlegen durch Technisches K.o. in der dritten Runde gegen den bisherigen Champion Rocky Fielding aus Großbritannien. Zuvor hatte Alvarez bereits zwei WM-Gürtel (WBA und WBC) im Mittelgewicht besessen.

"Canelo" Alvarez (l.) schlägt Fielding zu Boden © SID

In den drei Runden schlug Alvarez seinen Gegner viermal zu Boden. Fielding hatte den Titel im Juli gegen den Berliner Tyron Zeuge gewonnen. "Ich dachte, er würde seine Reichweitenvorteile nutzen, das hat er aber zum Glück nicht getan", sagte Alvarez, der seinen Kampfrekord auf 51 Siege (35 K.o.) bei einer Niederlage und zwei Unentschieden ausbaute.