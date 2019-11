Boxen: Bösels WM-Kampf live bei ESPN in den USA

Magdeburg (SID) - Der erste WM-Kampf von Europameister und Halbschwergewichtler Dominic Bösel (Fryburg) gegen den Schweden Sven Fornling (30) am Samstag in Halle/Saale ist live in den USA zu sehen. Der US-Sender ESPN hat mit Bösels Boxstall SES aus Magdeburg eine Partnerschaft geschlossen und bringt den Kampf in Nordamerika auf die große Bühne.

Boxen: Vincent Feigenbutz gewinnt gegen Yusuf Kanguel © SID

Daneben sind am Samstag in den USA und Kanada drei weitere Kämpfe der SES-Gala in Halle (22.35 Uhr/MDR) zu sehen. Dabei handelt es sich um die Fights von Amateurweltmeister Mohammed Rabii (26) gegen Jesus Gurrola (Mexiko), Schwergewichts-Hoffnung Peter Kadiru gegen Pedro Martinez (Venezuela) und Stefan Härtel (Berlin) gegen David Zegarra (Peru).

"Ein absoluter Ritterschlag für SES Boxing. Wir haben uns durch harte Arbeit und kontinuierliche Qualität durchgesetzt", sagte SES-Promoter Ulf Steinforth über den spektakulären Deal. "Das ist ein Meilenstein für den deutschen Boxsport. ESPN ist die größte Sportplattform der Welt", meinte SES-Manager Benedikt Poelchau.

Experte für die deutschen Fans beim MDR wird Henry Maske sein. Der ehemalige Weltmeister der Profis und Amateure und Olympiasieger von 1988 ist Fan von Bösel. "Ich mag Dominic Bösel und seine Art zu boxen. Er ist ein technisch versierter Boxer, der mir aufgrund seiner guten Übersicht im Ring gefällt", sagte der 55-jährige.