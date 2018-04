Boxen: Charrs Titelverteidigung gegen Oquendo steigt in Köln

Unterföhring (SID) - Box-Weltmeister Manuel Charr verteidigt seinen WBA-Titel gegen Fres Oquendo (Puerto Rico) in seiner Wahlheimat Köln. Wie der syrische Boxer und sein Manager Christian Jäger dem Fernsehsender Sky bestätigten, wird der ursprünglich für den 12. Mai in Chicago geplant gewesene Kampf am 29. September in der Kölner LANXESS-Arena ausgetragen.

Charr verteidigt seinen WBA-Titel gegen Oquendo in Köln © SID

Charr absolviert momentan ein intensives Reha-Programm. Wie der Champion bei Sky berichtete, hatte er sich vor zwei Wochen einer Meniskus-Operation unterziehen müssen.