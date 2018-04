Boxen: Comeback von Ex-Weltmeister Tyson Fury am 9. Juni

London (SID) - Nach fast dreijähriger Ringpause steht der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister Tyson Fury vor einem Box-Comeback. Wie die BBC am Donnerstag meldete, wird der in 25 Profikämpfen ungeschlagene 29-Jährige am 9. Juni in seiner Geburtsstadt Manchester gegen einen noch nicht namentlich bekannten Aufbaugegner antreten.

Tyson Fury soll am 09. Juni wieder in den Ring steigen © SID

Der Brite hatte bei seinem letzten Kampf im November 2015 in Düsseldorf den damaligen Champion Wladimir Klitschko aus der Ukraine überraschend entthront. Die errungenen WM-Titel der WBA, IBF und WBO gab er später zurück. Eine zweijährige Dopingsperre von Fury aufgrund eines nachgewiesenen erhöhten Nandrolonwertes wurde rückdatiert und lief am 13. Dezember vergangenen Jahres ab.

Zu Jahresbeginn erhielt Fury seine Boxlizenz zurück. 18 seiner 25 Kämpfe gewann der Engländer vorzeitig. Mittelfristiges Ziel dürfte ein erneuter WM-Kampf sein.

Aktuelle Champions sind Furys Landsmann Anthony Joshua (IBF, WBA und WBO) sowie Deontay Wilder aus den USA (WBC). Ein Kampf zwischen den beiden Titelträgern soll noch in diesem Jahr stattfinden.