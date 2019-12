Boxen: Ex-Weltmeister Huck kämpft in Hannover um EM-Titel

Köln (SID) - Schwergewichtsboxer Marco Huck kämpft am 11. Januar gegen den in zehn Kämpfen ungeschlagenen Briten Joe Joyce um den vakanten Europameistertitel der EBU. Der Kampf steigt in der TUI-Arena in Hannover.

Marco Huck will auch gegen Joe Joyce jubeln © SID

"An Hannover und das Publikum habe ich nur gute Erinnerungen", sagte der 35-Jährige, der bereits zweimal in der niedersächsischen Stadt ins Geviert gestiegen ist. Huck hat im Cruisergewicht seine größten Erfolge gefeiert und versucht nach dem erneuten Wechsel ins Schwergewicht, seiner Karriere neuen Schwung zu verleihen.