Boxen: Golowkin feiert erfolgreiche Rückkehr

New York (SID) - Der frühere kasachische Mittelgewichts-Weltmeister Gennadi Golowkin hat eine erfolgreiche Rückkehr in den Boxring gefeiert. Knapp neun Monate nach seiner ersten Profiniederlage besiegte der 37-Jährige den zuvor ungeschlagenen Kanadier Steve Rolls im Supermittelgewicht am Samstag (Ortszeit) im New Yorker Madison Square Garden durch K.o. in der vierten Runde. Für Golowkin war es der 39. Sieg (35 durch K.o.) im 41. Profikampf.

Golowkin (r.) schlug Rolls in der vierten Runde K.o. © SID

Im vergangenen September hatte Golowkin in Las Vegas nach einem Remis im ersten Duell seine WM-Titel im Mittelgewicht der Verbände WBC, WBA und IBO per Mehrheitsentscheid an den mexikanischen Boxstar Saul "Canelo" Alvarez verloren und seine erste Niederlage kassiert. Der Kasache strebt nun einen dritten Kampf gegen Weltmeister Alvarez an. "Ich bin bereit für Canelo", sagte er nach dem Sieg gegen Rolls vor 12.357 Zuschauern: "Wenn ihr eine große Drama-Show wollt, bitte sagt es ihm."