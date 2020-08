Boxen: Tyson-Schaukampf auf November verschoben

Los Angeles (SID) - Der Schaukampf des ehemaligen Box-Weltmeisters Mike Tyson ist auf den 28. November verschoben worden. Das teilte der Schwergewichtler am Dienstag mit. Ursprünglich hatte der 54-Jährige Tyson am 12. September in Los Angeles gegen seinen drei Jahre jüngeren Landsmann Roy Jones jr. antreten wollen.

Tyson wird gegen Roy Jones jr. antreten © SID

"Der neue Termin wird es mehr Menschen ermöglichen, das größte Comeback der Boxgeschichte zu sehen", sagte Tyson in einem Statement dem Internetportal TMZ. Tyson bestritt seinen bislang letzten Kampf am 11. Juni 2005, nach einer krachenden K.o.-Niederlage gegen den Iren Kevin McBride erklärte er damals seinen Rücktritt.

Der Schaukampf soll über acht Runden gehen. Dabei wird mit schwereren und stärker gepolsterten Handschuhen als üblich geboxt, um das Gesundheitsrisiko zu mildern. Zudem werden die beiden Kontrahenten bei ihrer Vorbereitung jeweils von Kamerateams begleitet. Im Nachgang soll aus dem gesammelten Material eine zehnteilige Doku entstehen.