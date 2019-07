Boxen: Vorläufige WBC-Dopingsperre gegen Whyte

London (SID) - Die Chancen des britischen Boxers Dillian Whyte auf einen lukrativen WM-Kampf mit Schwergewichtschampion Deontay Wilder sind drastisch gesunken. Der 31 Jahre alte Ranglistenerste der WBC hat eine positive Dopingprobe abgegeben und wurde vom Verband vorläufig gesperrt. Whyte hat die Möglichkeit, gegen die Sperre bei einer Anhörung vorzugehen.

Dillian Whyte wurde erneut des Dopings überführt © SID

Die positive Probe wurde im Vorfeld des Kampfes gegen den Kolumbianer Oscar Rivas am 20. Juli abgegeben, für den er eine Freigabe erhalten hatte. Whyte war bereits zwischen 2012 und 2014 wegen eines Dopingvergehens gesperrt. Wilder kämpft zunächst am 9. November gegen den Kubaner Luis Ortiz und peilt für 2020 einen Rückkampf gegen Tyson Fury an, von dem er sich Ende 2018 mit einem Remis getrennt hatte.