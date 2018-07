Boxen: Weltmeister Charr verteidigt Titel gegen Oquendo

Köln (SID) - Schwergewichts-Weltmeister Manuel Charr (33) wird seinen WBA-Titel am 29. September in der Kölner Lanxess Arena gegen Pflichtherausforderer Fres Oquendo aus Puerto Rico verteidigen. "Dass ich jetzt als Weltmeister zu Hause in Köln vor meinen Fans boxen kann, ist das Größte, was ich mir vorstellen kann", sagte Charr.

Charr trifft am 29. September in Kölln auf Oquendo © SID

Für den 45-jährigen Oquendo dürfte der Kampf gegen Charr die letzte Chance auf einen WM-Titel sein. "Ich mache mir da nichts vor. Wir werden alle nicht jünger", sagte Oquendo. "Für mich heißt es: Jetzt oder nie!"

Der in Chicago lebende Boxer hatte in seiner Karriere zwei Chancen auf einen WM-Titel: Im September 2003 unterlag er dem US-Amerikaner Chris Byrd nach Punkten, 2014 verlor "The Big O" gegen Ruslan Chagaev (Usbekistan).