Boxen: Weltmeister Joshua am 22. September gegen Powetkin

London (SID) - Box-Weltmeister Anthony Joshua (28) wird seine drei Schwergewichts-Gürtel der Verbände WBO, WBA und IBF am 22. September gegen den Russen Alexander Powetkin (38) verteidigen. Das gab Joshuas Promoter Eddie Hearn via Twitter bekannt. Schauplatz des Kampfes ist das Wembley-Stadion in London. Damit ist der angedachte Vereinigungskampf gegen WBC-Weltmeister Deontay Wilder vorerst geplatzt.

Joshua steigt im September gegen Powetkin in den Ring © SID

Ursprünglich sollte es in diesem Jahr zum Duell zwischen Joshua und Wilder kommen, doch die Verhandlungen zogen sich in die Länge. Vor wenigen Wochen stellte die WBA Joshua daraufhin ein Ultimatum für einen Kampf gegen Pflichtherausforderer Powetkin.

Der Kampf gegen Wilder, der zum ersten Mal in der Geschichte alle vier Schwergewichts-Gürtel vereinigen würde, könnte nun im kommenden Jahr stattfinden - vorausgesetzt, Joshua behält seine Titel.