Boxen: Wilder muss Titel gegen Breazeale verteidigen

Los Angeles (SID) - Der amerikanische Schwergewichts-Boxer Deontay Wilder muss seinen WBC-Weltmeistertitel gegen seinen Landsmann Dominic Breazeale verteidigen. Das beschloss der World Boxing Council am Mittwoch, nachdem die Organisation eines Rückkampfes zwischen Wilder und dem Briten Tyson Fury gescheitert war.

Wilder muss seinen WBC-Titel gegen Breazeale verteidigen © SID

Wilder und Breazeale haben bis zum 4. April Zeit, um sich auf die genauen Bedingungen für den Kampf zu einigen. Beide Seiten sollen laut ESPN optimistisch sein, derzeit werde ein Kampf am 18. Mai im Barclays Center in New York favorisiert.

Wilder wird gegen Breazeale (33) zum neunten Mal seinen Titel verteidigen, Anfang Dezember war der 33-Jährige nach einem Unentschieden gegen Fury (30) Weltmeister geblieben.