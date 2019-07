Boxenstopp von Bottas und Safety Car: Hamilton in Führung

Silverstone (SID) - Der erste Boxenstopp von Bottas und eine Safety-Car-Phase nach einem Dreher von Antonio Giovinazzi im Alfa spielten Hamilton in die Karten. Der Weltmeister führt bei Halbzeit vor Bottas, Vettel, Gasly, Verstappen und Leclerc. Das Rennen war in dieser Phase geprägt vom Zweikampf zwischen Verstappen und Leclerc, der nach einem gleichzeitigen Boxenstopp der beiden fast zu einem Crash in der Boxengasse führte.