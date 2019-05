Boxer Deines kämpft in Macau um WM-Chance

Berlin (SID) - Profiboxer Adam Deines kämpft in Fernost um eine WM-Chance. Der Halbschwergewichtler aus Magdeburg steigt am Samstag (ab 15.30 Uhr MESZ/Livestream bei MDR) im 9000 Kilometer entfernten Macau gegen den Chinesen Meng Fanlong in den Ring. Dem Sieger winkt ein Fight gegen IBF-Weltmeister Artur Beterbijew.

Der Schotte Mike Towell ist nach einem Kampf gestorben © SID

"Das ist der wichtigste Kampf meines Lebens, meiner Profikarriere", sagte der 28-Jährige Deines, der nach 14 Profikämpfen genau wie sein Gegner noch ungeschlagen ist. Doch sein Trainer Dirk Dzemski warnte: "Meng ist ein guter Mann, groß. Beide sind Rechtsausleger, das macht es ein bisschen komplizierter als sonst."

Auf ein Punkturteil im fernen Asien will sich das Deines-Lager lieber nicht verlassen. "Wir hoffen, dass die Punktrichter fair sind. Aber besser wäre es, wenn wir sie nicht brauchen", sagte Dzemski in der Hoffnung auf einen Knockout-Sieg seines Schützlings.