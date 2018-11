Boykott des Montagsspiels: Leverkusener Ultras organisieren Weihnachtsmarkt

Leverkusen (SID) - Die Fanszene des Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen hat sich einen ungewöhnlichen Boykott des Montagsspiels gegen den 1. FC Nürnberg einfallen lassen. Statt die Partie am 3. Dezember (20.30 Uhr/Eurosport-Player) im Max-Morlock-Stadion zu besuchen, organisieren die Ultras der Werkself an diesem Abend einen Fan-Weihnachtsmarkt im Gebäude des Fanprojekts. Das teilten die Ultras Leverkusen am Montag auf ihrer Homepage mit.

Boykott der leverkusener Fanszene bei Montagsspiel © SID

Auch die Nürnberger Ultras hatten bereits Proteste beim Spiel gegen Leverkusen angekündigt. Erst in der vergangenen Woche hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) beschlossen, die ungeliebten Montagsspiele in der Bundesliga ab der Saison 2021/22 wieder abzuschaffen.