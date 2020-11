Bradl bei WM-Tipp vorsichtig: "Kann mir vorstellen, dass Mir das schaukeln wird"

Köln (SID) - MotoGP-Pilot Stefan Bradl hat im engen Titelrennen der Motorrad-Königsklasse so seine Probleme beim Tippen. "Es ist wirklich schwierig vorauszusagen, wer in diesem Jahr das Rennen machen wird", sagte der Zahlinger: "Ich will mich da auch nicht festlegen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Joan Mir das Ganze schaukeln wird."

Wer wird Weltmeister: Stefan Bradl ist sich nicht sicher © SID

Drei Läufe stehen noch aus, der Spanier Mir (Suzuki) führt mit 137 Punkten vor Fabio Quartararo (Frankreich/123) und Maverick Vinales (Spanien/beide Yamaha/118). Die besten sechs Fahrer trennen gerade einmal 32 Punkte. An diesem Wochenende kann beim Grand Prix in Valencia (14.00 Uhr/ServusTV und DAZN) noch keine Entscheidung fallen.

Mir habe "in diesem Jahr zwar noch kein Rennen gewonnen", so Bradl, der 23-Jährige sei aber "der Konstanteste. Jedes Rennen ist spannend und kann viel durcheinanderbringen. Es ist sehr viel Spannung drin, aber so soll es ja auch sein", sagte der Honda-Pilot.

Youngster Mir könnte als erster Fahrer seit 1999 Weltmeister ohne Rennsieg werden. Damals hatte Emilio Alzamora, heute Manager des verletzten MotoGP-Champions Marc Marquez (Spanien), in der 125er-Klasse triumphiert.

Marquez-Ersatzmann Bradl ist in zwei der vergangenen drei Rennen in die Punkte gefahren. So soll es weitergehen: "Ich denke, dass wir hier ein gutes Wochenende haben können."