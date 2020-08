Bradl ersetzt Weltmeister Marquez in Brünn

Köln (SID) - Motorradfahrer Stefan Bradl (30) ersetzt den spanischen MotoGP-Weltmeister Marc Marquez beim Grand Prix am Sonntag im tschechischen Brünn. Das teilte das Honda-Team am Dienstag mit. Marquez hatte sich bei einem Sturz beim Saisonauftakt im spanischen Jerez den rechten Oberarm gebrochen. Am Montag wurde er zum zweiten Mal operiert, nachdem ein Comebackversuch wenige Tage nach dem ersten Eingriff gescheitert war. Bradl ist Testfahrer bei Honda.

Stefan Bradl fährt in Brünn anstelle von Marc Marquez © SID

Wie lange Marquez ausfällt, steht noch nicht fest. Das Team wolle ihm mehr Zeit zur Regeneration geben. Schon das zweite Rennen in Jerez vor anderthalb Wochen hatte Marquez verpasst, nachdem er im Qualifying angetreten war. Am 16. und 23. August sind die Rennen in Spielberg/Österreich geplant.

Der frühere Moto2-Weltmeister Bradl (Zahlingen), der in Brünn zum 96. Mal in der Königsklasse des Motorradsports fährt, steht seit Marquez' Unfall als Ersatzfahrer bereit. Allerdings schränkt er ein: "Durch die globale Pandemie konnten wir nicht wie gewohnt testen. Deshalb werde ich Zeit benötigen, um mich wieder an das Motorrad und die MotoGP zu gewöhnen."