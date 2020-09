Bradl fällt für Grand Prix in Misano Adriatico aus

Köln (SID) - MotoGP-Pilot Stefan Bradl (Zahling) wird beim zweiten WM-Lauf im italienischen Misano Adriatico fehlen. Der 30 Jahre alte Ersatzfahrer des Honda-Werkteams fällt für das Rennen am Sonntag (14.00 Uhr/ServusTV und DAZN) wegen einer Verletzung im rechten Arm aus. "Ich kann keine langen Läufe fahren, ohne Risiken einzugehen", sagte Bradl. Bei einer "kleinen Operation" sei festgestellt worden, "dass die Situation komplizierter als erwartet war".

Stefan Bradl belegte in Misano nur den 18. Platz © SID

Bereits nach dem ersten Lauf in Misano Adriatico am vergangenen Sonntag, dem Großen Preis von San Marino, hatte Bradl über Probleme im Arm geklagt. Der frühere Moto2-Weltmeister fährt in der Königsklasse für den verletzten Serienweltmeister Marc Marquez (Spanien) - bislang jedoch hinterher. Gemeinsam mit dem Team habe er sich entschlossen, "dieses Wochenende zu überspringen".