Bradl kämpft mit Problemen: "Meine kleinen Finger wurden taub"

Köln (SID) - MotoGP-Pilot Stefan Bradl (Zahling) hatte beim Großen Preis von San Marino zusätzlich zu den schon länger bestehenden Schwierigkeiten mit seinem Motorrad auch noch körperlich zu kämpfen. "Ich hatte ein Problem mit einem Nerv in meinem rechten Ellenbogen. Es hat nichts mit dem oft vorkommenden Armpump-Syndrom zu tun, trotzdem wurden meine beiden kleinen Finger taub", sagte der 30-Jährige nach dem sechsten Saisonlauf.

Stefan Bradl belegte in Misano nur den 18. Platz © SID

Bradl, im Honda-Werksteam erneut als Ersatzmann für Weltmeister Marc Marquez (Spanien) am Start, hatte in Misano nur den 18. Platz belegt. "Es war ein frustrierendes Rennen", sagte der frühere Moto2-Weltmeister. Wegen der Probleme am Arm sei er gut eine Sekunde von seinem "normalen Speed" entfernt gewesen.

Am kommenden Sonntag (14.00 Uhr/ServusTV und DAZN) findet in Misano ein weiterer Lauf statt. "Da es von vornherein nicht geplant war, dass ich am Dienstag hier teste, werde ich also die Zeit nutzen, um dem Arm eine Ruhepause zu gönnen", so Bradl: "Hoffentlich können wir nächste Woche gestärkt nach Misano zurückkommen."