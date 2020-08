Bradl schielt in Spielberg auf die Punkteränge: "Das ist machbar"

Köln (SID) - Stefan Bradl will nach seinem durchwachsenen MotoGP-Comeback beim zweiten Einsatz eine bessere Figur abgeben. "Die Punkte sind mein Ziel – und das ist machbar", sagte der Zahlinger mit Blick auf den Großen Motorrad-Preis von Österreich am Sonntag (14.00 Uhr/ServusTV und DAZN) in Spielberg.

Stefan Bradl fährt am Wochenende erneut in der MotoGP © SID

Bradl war am vergangenen Wochenende als Ersatzmann für Weltmeister Marc Marquez (Spanien) in Brünn/Tschechien an den Start gegangen, mehr als der 18. und letzte Platz war bei seinem ersten Renneinsatz nach gut einem Jahr nicht drin. "Brünn war eine Riesen-Challenge. Das hätte man sicher auch besser machen können, aber die Voraussetzungen waren nicht einfach", sagte der 30-Jährige selbstkritisch. Bradl hofft darauf, in Österreich "auf einem anderen Level" antreten zu können.

Der frühere Moto2-Weltmeister ist bereit. "Ich habe jetzt ein paar Kilometer abgespult, und es war wichtig, dass Rennen zu Ende zu fahren", so Bradl: "Wir werden konkurrenzfähiger sein, und ich bin diesmal auch körperlich besser vorbereitet als noch in Brünn." Er wolle "aus eigener Kraft die Punkteränge erreichen".

Die ersten 15 bekommen WM-Punkte, im Vorjahr wurde Honda-Testfahrer Bradl in Österreich 13. Damals war er für Jorge Lorenzo (Spanien) eingesprungen. Marc Marquez erholt sich derzeit nach einer zweiten Operationen wegen eines Bruchs im rechten Oberarm.