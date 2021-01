Brady beschert ProSieben eine Rekord-Quote

Köln (SID) - Star-Quarterback Tom Brady hat ProSieben bei seinem zehnten Einzug in den Super Bowl am Sonntagabend eine Rekord-Quote beschert. Wie der TV-Sender mitteilte, hatte der 31:26-Erfolg der Tampa Bay Buccaneers bei den Green Bay Packers mit Quarterback Aaron Rodgers im Schnitt einen Marktanteil von 16,9 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

Rekord-Quote bei Brady Sieg © SID

Nie zuvor hatte der TV-Sender bei einer Conference Championship so viele Zuschauer wie beim Duell der beiden Quarterback-Oldies.