Brady führt New England erneut in den Super Bowl gegen Philadelphia

Foxborough (SID) - Star-Quarterback Tom Brady greift mit den New England Patriots nach seiner sechsten Meisterschaft in der Football-Profiliga NFL. Nach hartem Kampf setzte sich der Titelverteidiger aus Massachusetts im Spiel um den AFC-Titel gegen Außenseiter Jacksonville Jaguars mit 24:20 durch.

Brady führte die Patriots in den Super Bowl © SID

"Es ist verrückt und ein tolles Gefühl, in einem Team zu spielen, das derartige Spiele noch gewinnt", sagte Brady: "Wir haben uns durchgebissen. Die zweite Halbzeit war großartig, ich bin unglaublich stolz auf dieses Team."

Im 52. Super Bowl trifft New England am 4. Februar in Minneapolis auf die Philadelphia Eagles, die mit einem 38:7 im NFC Championship Game gegen die Minnesota Vikings ein Heimspiel der in Minneapolis beheimateten Wikinger im Super Bowl verhinderten. Philadelphia hatte zuvor bereits den Vorjahresfinalisten Atlanta Falcons geschlagen.

Brady kann zum ersten Spieler avancieren, der sechsmal die Vince-Lombardi-Trophäe gewinnt. Bislang teilt sich der viermalige Super-Bowl-MVP den Rekord mit Charles Haley (ehemals Francisco 49ers und Dallas Cowboys). Im letztjährigen Super Bowl hatte Brady, der zum achten Mal das NFL-Endspiel erreichte, sein Team gegen die Atlanta Falcons nach 3:28-Rückstand noch zum Titel geführt (34:28).

Brady (40) saß zu Beginn fluchend am Spielfeldrand, während die Patriots-Defense sich mit den starken Jaguars herumschlug. Besonders Running Back Leonard Fournette war kaum aufzuhalten. Brady war vor dem Spiel an seiner rechten Wurfhand genäht worden und stand lange unter Dauerdruck des Gegners.

In der Endphase der Partie spielte New England angeführt von seinem Superstar aber seine ganze Erfahrung aus und drehte einen 10:20-Rückstand noch zum Sieg. 2:48 Minuten vor dem Ende des Schlussviertels fand Brady zehn Yards vor der Endzone mit dem entscheidenden Pass Wide Receiver Danny Amendola.