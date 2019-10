Brady führt Patriots zu siebtem Sieg im siebten Spiel

Los Angeles (SID) - Titelverteidiger New England Patriots ist in der US-Footballliga NFL nicht zu stoppen. Mit einem 33:0 bei den New York Jets feierte der Super-Bowl-Sieger bereits den siebten Sieg im siebten Spiel. "Unsere Defensive spielt fantastischen Football. Es ist einfach toll das mitanzusehen", sagte Star-Quarterback Tom Brady, der einen Touchdown-Pass warf.

Quarterback Tom Brady und Co. feiern Sony Michel © SID

Runningback Sony Michel sorgte für die drei restlichen Touchdowns und erzielte damit einen Karrierebestwert. Jets-Quarterback Sam Darnold kassierte hingegen fünf Turnover und warf vier Interceptions, für New York war es bereits die fünfte Saisonniederlage im sechsten Spiel.