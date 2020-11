Brady führt Tampa zum Sieg, Patriots schlagen Ravens, Arizona gewinnt dank "Hail Mary"

Köln (SID) - Quarterback-Superstar Tom Brady hat eine Woche nach der höchsten Niederlage seiner Karriere mit den Tampa Bay Buccaneers wieder in die Erfolgsspur gefunden. Der sechsmalige Super-Bowl-Champion Brady gewann in der US-Football-Liga NFL mit Tampa 46:23 bei den Carolina Panthers, warf dabei drei Touchdown-Pässe und lief selbst einmal in die gegnerische Endzone. Es war für die Bucaneers der siebte Sieg im zehnten Spiel.

Tom Brady lieferte gegen Carolina eine gute Leistung ab © SID

In der vergangenen Woche hatte Brady im Duell der Quarterback-Topstars gegen Drew Brees und die New Orleans Saints 3:38 verloren. Brady hatte anschließend von einer "armseligen Vorstellung" gesprochen. Die New England Patriots, das Ex-Team von Brady, feierten indes den zweiten Sieg in Serie.

Die Patriots um Quarterback Cam Newton setzten sich gegen die favorisierten Baltimore Ravens mit 23:17 durch. Newton warf einen Touchdown-Pass und lief einmal in die Endzone. Der deutsche Fullback Jakob Johnson erzielte mit zwei gefangenen Pässen einen Raumgewinn von 20 Yards.

Die Pittsburgh Steelers sind auch nach dem neunten Spiel ungeschlagen. Beim 36:10 gegen die Cincinnati Bengals kam das Team um Quarterback Ben Roethlisberger nie in Bedrängnis. Unter der Woche hatte Roethlisberger, der vier Touchdowns warf, die Trainingseinheiten verpasst, weil er engen Kontakt zu einem Mannschaftsmitglied hatte, das später positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Eine "Hail Mary", ein hoher Verzweiflungswurf, bescherte den Arizona Cardinals in letzter Sekunde ein 32:30 gegen die Buffalo Bills. Quarterback Kyler Murray fand den von drei Verteidigern bewachten Star-Receiver DeAndre Hopkins mit einem 43-Yard-Pass in der Endzone.