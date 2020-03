Brady mit Respekt vor Aufgabe in Tampa: "Schaue von Tag zu Tag"

Köln (SID) - Footballstar Tom Brady (42) hat nach dem ersten Wechsel in seiner langen NFL-Karriere viel Respekt vor der Aufgabe bei den Tampa Bay Buccaneers. "Hoffentlich kann ich mich schnell umstellen. Das ist eine neue Herausforderung", sagte der Quarterback am Dienstag in einem Conference Call: "Ich schaue von Tag zu Tag."

Brady verließ nach 20 Jahren die New England Patriots © SID

Brady war in der Vorwoche nach 20 Jahren und sechs gemeinsamen Super-Bowl-Siegen von den New England Patriots nach Florida gewechselt. Alles sei jetzt neu. "Ich habe noch nicht mit diesen Spielern gearbeitet. Ich muss lernen, was sie machen", sagte Brady.

Deshalb komme "viel harte Arbeit" auf ihn zu, der Sommer werde "anstrengend. Es ist ein neues Programm, sie haben ihren Weg. Ich muss die Dinge lernen, die ich lernen muss." Die ganze Mühe sei es aber wert: "Es ist aufregend, dass ich diese Chance habe."

Auch abseits des Sports ändert sich natürlich viel. "Man geht aus dem Nordwesten in den Süden, das Klima ist anders. Ich bin nicht 25, ich habe drei Kinder. Aber so ist das Leben", sagte der erfolgreichste Spieler in der Geschichte der US-Profiliga NFL. Er werde "versuchen, die Umstellung so schnell wie möglich hinzukriegen".

Zu den New England Patriots wollte Brady am liebsten schweigen. "Ich will nicht über die Vergangenheit reden", sagte der Spielmacher, bedankte sich dann aber bei seinem früheren Klub, Trainer Bill Belichick und vor allem Besitzer Robert Kraft: "Mr. Kraft hatte viel Einfluss auf mein Leben."