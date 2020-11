Bradys Buccaneers gewinnen Krimi bei den Giants

New York (SID) - Quarterback-Superstar Tom Brady und seine Tampa Bay Buccaneers haben in der Football-Profiliga NFL den sechsten Sieg im achten Spiel gefeiert. Im Krimi bei den New York Giants setzte sich das Team um den sechsmaligen Super-Bowl-Champion im Monday Night Game mit 25:23 durch.

Tom Brady und die Bucs schlagen die Giants © SID

Mit zwei Touchdown-Pässen im MetLife Stadium schraubte der 43-jährige Brady seine Karriere-Ausbeute auf 561 und zog damit in der Bestenliste wieder an Drew Brees (560) von den New Orleans Saints vorbei. Am Sonntag (Ortszeit) kommt es zum Duell der beiden "Oldies".

28 Sekunden vor Schluss hatten die Giants die Chance, sich mit einer Two-Point-Conversion in die Verlängerung zu retten. Doch Bucs-Safety Antoine Winfield Jr. blockte den Pass von Daniel Jones auf Dion Lewis in der Endzone. So bleiben die Giants mit nur einem Sieg das Schlusslicht der NFC East.