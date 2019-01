Brand legt sich fest: WM-Finale Frankreich gegen Deutschland

Köln (SID) - Heiner Brand ist vom Finaleinzug der deutschen Handballer bei der Heim-WM überzeugt. "Mein Tipp für das Endspiel lautet Frankreich gegen Deutschland", schreibt der Weltmeistercoach von 2007 in seiner Express-Kolumne (Freitag-Ausgabe).

Brand führte Deutschland zum WM-Titel im eigenen Land © SID

Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) trifft am Freitag (20.30 Uhr/ARD) in ihrem ersten WM-Halbfinale seit dem Titelgewinn 2007 in Hamburg auf Vize-Weltmeister Norwegen. Titelverteidiger Frankreich spielt zuvor (17.30 Uhr/Eurosport) gegen Co-Gastgeber Dänemark.

"Man muss aber gegen Norwegen eine ähnlich konzentrierte und stabile Vorstellungen abliefern wie in der Hauptrunde. Wir brauchen wieder eine überragende Defensive", schrieb Brand: "Die Leistung des Innenblocks um Henrik Pekeler und Patrick Wiencek war während des Turniers wirklich krass. Die Abwehr ist die Grundlage für einen Titelgewinn. Das hat man schon in der Vergangenheit bei den Schweden, Franzosen oder auch bei uns 2007 gesehen."