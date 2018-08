Brandt: Keine Miete für seine Familie

Leverkusen (SID) - Fußball-Nationalspieler Julian Brandt von Bundesligist Bayer Leverkusen hat seiner Familie ganz uneigennützig ein größeres Haus finanziert. Der 22-Jährige fühlt sich seinen Eltern und seinen Geschwistern nach wie vor eng verbunden. "Das war für mich eine Herzensangelegenheit. Es wird nie passieren, dass meine Eltern oder Brüder Miete zahlen müssen – das könnte ich mit mir niemals vereinbaren", sagte der WM-Teilnehmer im Bild-Interview.

Julian Brandt fühlt sich seiner Familie eng verbunden © SID

Als er genug Geld als junger Profi verdient hatte, ermöglichte er seiner Familie den Umzug in ein größeres Haus nur fünf Minuten vom alten Reihenhaus in Bremen entfernt. Sein Vater Jürgen ist immer noch Berater des Bayer-Stars.

"Unser Familien-Verhältnis ist sehr innig, sehr besonders. Mutter, Vater, wir drei Jungs. Das war ein gewichtiger Grund, warum ich wollte, dass mein Vater mich berät."

Sein Vater habe das in den letzten Jahren großartig gemacht. Brandt: "Ob es beim Vertrag in Wolfsburg oder in Leverkusen und auch zuletzt bei der Verlängerung mit Bayer war. Wir beide hatten nie Streit untereinander – und auch mit meinen jeweiligen Vereinen gab es nie Probleme."